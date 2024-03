Según confirmó la institución uniformada, cuatro sujetos fueron arrestados la noche del lunes, subiendo así a ocho los detenidos por el caso.

“Hemos arrestado a todos los implicados en el caso”, señaló a EFE Pitamber Singh Kherwar, superintendente de Policía de Dumka, región remota del estado de Jharkhand, en donde ocurrió el ataque.

La citada agencia añade que la pareja española -Fernanda y Vicente- declaró la mañana de este martes por última vez ante la policía, para luego emprender rumbo a Nepal en sus motocicletas.

Después de recorrer el país famoso por sus templos y los montes del Himalaya, ambos regresarán a España.

La pareja lleva varios meses viajando por el mundo en sus motos, documentando sus experiencias a través de las redes sociales, en donde cuentan con más de 300 mil seguidores.

Precisamente, mientras viajaban por India, instalaron su carpa en un terreno solitario de una aldea en Dumka para pasar la noche. Sin embargo, repentinamente fueron abordados por un grupo de sujetos quienes los golpearon.

A través de su canal en Instagram, la mujer acusó que posteriormente fue violada por siete hombres.

“Nos han atacado en la tienda, nos han golpeado, me han puesto un cuchillo en la garganta diciendo que nos iban a matar, y a ella la han violado siete hombres”, señaló su esposo en el video.

Tras hacer la denuncia, la motociclista fue llevada a un hospital para recibir atención médica.

La policía india, en tanto, constituyó dos equipos de investigación especial para recabar todas las pruebas posibles ligadas al brutal ataque.

La justicia de India castiga las violaciones con no menos de 10 años de cárcel, mientras que quienes cometan violaciones en grupo arriesgan hasta cadena perpetua, de acuerdo a EFE.

En entrevista con El Mundo, la pareja relató cómo ocurrieron los hechos. “Íbamos camino a la frontera con Nepal, ya dejábamos India. Pero se nos hacía de noche y decidimos parar y acampar”, indicó Vicente.

“Ya estábamos dentro de la tienda de campaña cuando tres hombres llegaron en dos motos y comenzaron a gritarnos y a tirar piedras. Cuando me asomé, vi que uno de ellos llevaba una daga metida dentro de la manga”, añadió.

“Recogimos rápido las cosas y nos pusimos los trajes de la moto. Teníamos mucho miedo y Fernanda cogió una de las piquetas de la tienda para defenderse por si nos atacaban”, contó.

Sin embargo, al salir vieron que otros cuatro hombres habían llegado. Mientras intentaban dialogar, tres de los sujetos tomaron a Fernanda mientras los demás golpearon al motoquero.

Su esposa fue alejada del lugar para ser violada por los delincuentes. “Cuando gritaba, me golpeaban en la cara. Sólo les escuchaba repetir en inglés las mismas palabras: only sex, only sex”, mencionó la víctima.