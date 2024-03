Durante el pasado fin de semana se dio a conocer la terrible historia de la bloguera española que fue violada por 7 hombres en la India. Ella recorría el país junto a su esposa, quien fue atacado con brutalidad en el lugar.

En conversación con diario El Mundo, Vicente y Fernanda indicaron que esa noche acampaban cerca de la frontera entre India y Nepal. La tranquilidad se vio afectada por un grupo de antisociales que llegó al lugar, quienes comenzaron a gritar y tirarles piedras.

Precaución, los hechos relatados pueden herir susceptibilidades

“Íbamos camino a la frontera con Nepal, ya dejábamos India. Pero se nos hacía de noche y decidimos parar y acampar. Ya estábamos dentro de la tienda de campaña cuando tres hombres llegaron en dos motos y comenzaron a gritarnos y a tirar piedras. Cuando me asomé, vi que uno de ellos llevaba una daga metida dentro de la manga”, indicó Vicente.

“Recogimos rápido las cosas y nos pusimos los trajes de la moto. Teníamos mucho miedo y Fernanda cogió una de las piquetas de la tienda para defenderse por si nos atacaban. Pero nada más salir, vimos que habían llegado otros cuatro hombres más. Mientras intentábamos dialogar con ellos y que la situación se calmara, tres de los hombres agarraron a Fernanda”, agregó.

En este sentido, el hombre aseguró que fue agredido con brutalidad por el grupo, quienes le impidieron ir en ayuda de su pareja.

“Yo intenté ir a por ella, pero los otros cuatro comenzaron a golpearme. Pude defenderme hasta que me dieron en la cabeza con una piedra y caí al suelo. Entonces, comenzaron a golpearme con el casco de la moto de Fernanda y quedé semiinconsciente. Por suerte, el traje de la moto me protegía el cuerpo de las patadas. Me ataron y me pusieron un cuchillo en el cuello. Me dijeron que me iban a matar”, expuso.

Comparecen sospechosos de violación grupal en India Tres hombres declararon ante la Justicia india por la violación en grupo de una turista española en una región remota del país.

La víctima de la brutal agresión y su esposo también estuvieron presentes en el tribunal.

Bloguera fue violada en India

Fernanda, que fue víctima de atrocidades, sostuvo que los sujetos la llevaron a unos matorrales, donde tomaron turnos para abusar de ella.

“En los matorrales, me agarraron entre varios y me desnudaron. Después, me violaron por turnos. Conmigo siempre estaban cuatro. Cuando gritaba, me golpeaban en la cara. Sólo les escuchaba repetir en inglés las mismas palabras: only sex, only sex”, señaló.

Por su lado, Vicente aseguró que incluso les ofrecieron dinero para que los dejaran, pero ellos se negaron a recibirlo.

“En ese tiempo, hubo un momento en el que a mí me colocaron una especie de lona en la cabeza y me dijeron que me iban a cortar el cuello y que no querían mancharse de sangre. Yo pensaba que a ella ya la habían matado. Cuando los hombres se fueron, vi a Fernanda que salía de los matorrales”, expresó.

El citado medio aseguró que tres de los cuatro delincuentes han sido arrestados en las últimas horas. Todos estos arriesgan pasar el resto de sus vidas tras las rejas.