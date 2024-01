Tanto Teherán como Islamabad parecen interesados en alejar una posible escalada de la tensión en medio de la difícil situación en Oriente Medio por la guerra en Gaza y los repetidos ataques por parte de milicias proiraníes de Irak contra posiciones de Estados Unidos en el país y en Siria.

“Pakistán siempre ha estado con Irán en las buenas y las malas. La cooperación entre los dos fraternales países es crítico para la paz y la estabilidad“, afirmó la embajada de Pakistán en Teherán en X.

🇵🇰has always stood by 🇮🇷 through thick & thin. Co-operation & mutual trust between two brotherly countries, in a complex regional environment, is critical for peace & stability. 🇵🇰 resolutely stands for its values to promote peace , stability & development.

— Pakistan Embassy Iran (@PakinIran) January 19, 2024