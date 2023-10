El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, insistió este jueves en Tel Aviv que mientras su país exista, Israel no tendrá que defenderse por su cuenta.

“El mensaje que traigo a Israel es que puede que sean suficientemente fuertes para defenderse por su propia cuenta, pero mientras Estados Unidos exista, nunca tendrán que hacerlo. Estaremos siempre ahí a su lado”, dijo Blinken en una comparecencia conjunta ante los medios con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Blinken confirmó que hay 25 estadounidense fallecidos en Israel en los últimos días.

El jefe de la diplomacia estadounidense indicó que el grupo islamista Hamás, que lanzó el sábado pasado un ataque por tierra, mar y aire contra Israel, no ha cometido esos “actos atroces con los intereses del pueblo palestino en mente”.

“No hay ningún pretexto para estos actos horrendos”, destacó Blinken, quien inició su intervención alegando que no solo ha venido a Israel como secretario de Estado, sino también como judío.

Remarcó que “Israel tiene el derecho y la obligación de defenderse” y de garantizar que eso no vuelva a pasar de nuevo. Blinken dijo que habló con Netanyahu sobre la importancia de cómo Israel va a llevar a cabo ese propósito.

“Nosotros, las democracias, nos distinguimos de los terroristas por tener estándares diferentes, incluso cuando es difícil, y de rendir nosotros mismos cuentas”, apuntó.

En ese sentido, agregó, la humanidad y el valor que se da a la vida y la dignidad humanas es lo que hace a una democracia y lo que la hace fuerte.

“Por eso, es tan importante tomar todas las precauciones posibles para evitar dañar a civiles y por eso lamentamos el pérdida de cada vida inocente. Civiles de todos los credos, de todas las nacionalidades han muerto”, señaló.

Netanyahu, que habló en hebreo y en inglés, afirmó en la misma comparecencia ante los medios que la visita de Blinken es “otro ejemplo tangible del apoyo inequívoco de EEUU a Israel”.

Hizo hincapié en que “Hamás ha demostrado ser enemigo de la civilización” con la masacre de jóvenes en un festival de música al aire libre y la matanza de familias enteras, entre otras acciones.

I met with @IsraeliPM Netanyahu in Israel today to reiterate ironclad U.S. support for Israel’s right to defend itself from Hamas’ terrorist attacks. pic.twitter.com/hhuqRS3UrA

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 12, 2023