Desde que el gobierno de Estados Unidos informó el envío de buques y aviones de combate, con destino al este del mar Mediterráneo, el Pentágono anunció la movilización del portaaviones Gerald R. Ford de la Armada estadounidense, también del crucero de misiles guiado USS Normandy, junto con cuatro buques destructores.

En esta misma línea, el presidente estadounidense Joe Biden, sostuvo que “Estados Unidos está junto al pueblo de Israel ante estos ataques terroristas, nunca dejaremos de respaldar a Israel”.

Por lo mismo, el ataque de Hamás contra Israel fue catalogado por Biden como un “ataque sin precedentes y espeluznante”.

Es por ello, que el secretario de Defensa, Lloyd Austin, afirmó que el portaaviones USS Gerald R. Ford, viajará para apoyar a Israel, que el sábado pasado, su población vivió una escalada de violencia.

De acuerdo con la información oficial, el portaaviones Gerald R. Ford, se encuentra equipado con dos reactores nucleares, además de contar con tecnología de última generación, el funcionamiento garantiza una operación de largo alcance sin necesidad de repostar, lo que permite obtener una ventaja táctica durante el despliegue de la flota.

“Con una capacidad de desplazamiento de 100,000 toneladas largas a plena carga, una altura de 134 pies y una longitud de 1,106 pies, es una intimidante presencia en el mar”, menciona Infobae.

El USS Gerald R. Ford es el barco insignia de la clase Ford de portaaviones, siendo “la primera clase nueva en más de 40 años en Estados Unidos, y el reemplazo de los portaaviones de la clase Nimitz. Bautizado el 9 de noviembre de 2013, su puesta en servicio fue el 22 de julio de 2017”, agrega El Debate.

