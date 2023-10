El gobierno de Israel llamó a filas a 300.000 reservistas a la Franja de Gaza desde el ataque sorpresa que la organización islamista Hamás, considerada “organización terrorista”, según lo confirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores, Lior Haiat.

Por su lado, los palestinos, bajo los intensos bombardeos de Israel, se preparan para una eventual invasión terrestre del enclave palestino.

“300.000 soldados reservistas fueron llamados a prestar el servicio militar”, dijo Haiat a Efe, pero sin dar más detalles sobre si todos se habían presentado ya.

Israel ha logrado movilizar esa cifra de reservistas en solo 48 horas para la operación, bautizada como “Guerra espadas de hierro”, algo sin precedentes, según el Ejército.

En la guerra del Yom Kipur de 1973, Israel movilizó a 400.000 reservistas, pero en toda la campaña que duró 18 días.

En Israel, todo adulto hasta la edad de 40 años cuenta como militar en reserva, está obligado a acudir a filas si se le llama y de participar ocasionalmente en actividades de entrenamiento, aunque las mujeres embarazadas o con hijos está exentas.

Aproximadamente la cuarta parte de estos reservistas están considerados “activos” por haber participado en entrenamientos regulares.

Ran Singerman, de 30 años, estaba de vacaciones en el norte de Israel cuando recibió la llamada del Ejército, cuenta en español también a Afp.

“A las cinco me llamaron de urgencia. A la mañana, llegué acá”, dice contento de poder defender a su país.

Cargando sacos de dormir y colchonetas, Singerman señala a su madre Any, que junto a su tía y su tío, ayuda en el suministro de equipos.

Numerosos israelíes que habían viajado a destinos en el extranjero, como Chipre, algo habitual por la semana festiva del Sucot, estaban apresurándose para volver a su país.

“Hay aviones de todas partes del mundo llenos de israelíes que quieren volver, que piden volver para combatir”, indicó anoche el ministro de Exteriores israelí, Eli Cohen.

Las aerolíneas israelíes El Al, Israir y Arkia agregaron más vuelos hoy para llevar de regreso a Israel a los reservistas, según la autoridad aeroportuaria del país.

Tonight, IAF transport aircraft ("Karnaf" and "Shimshon") flew back to Israel hundreds of IDF combatants who were abroad, to take part in Iron Swords War, as part of the IDF's efforts to concentrate additional forces for continued fighting. pic.twitter.com/46UJT9HYny

— Israeli Air Force (@IAFsite) October 10, 2023