Un bebé nació este pasado lunes en la ciudad de Alepo, Siria, en medio de los escombros que dejaron los devastadores terremotos que tuvieron epicentro en Turquía.

Como se puede apreciar en un video viralizado por medio de redes sociales, se puede observar a un hombre que sale desde las ruinas con el recién nacido en brazos, tras asistir a la madre en el parto.

Según lo constataron medios como RT, tras esto el se dirigió con el bebé recién nacido en Siria hacia un grupo de rescatistas, con su cordón umbilical aún colgando.

Todo esto ocurrió mientras además se puede ver a algunas personas reunidas cerca del lugar donde la madre del pequeño dio a luz, quien lamentablemente no sobrevivió al parto.

🇸🇾 A newborn baby is rescued in Aleppo, Syria. At the time of birth, the mother was under the rubble. She reportedly died after giving birth. pic.twitter.com/7ky2VVDP0J

— Mike (@Doranimated) February 7, 2023