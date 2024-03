El Gobierno de Estados Unidos aseguró haber tenido información previa indicando que se estaba planeando un “ataque terrorista” en Rusia, la que habrían compartido con el Gobierno de Vladimir Putin.

Según el servicio de inteligencia estadounidense, desde comienzos de marzo se emitieron alertas sobre un eventual atentado en la capital rusa.

La portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Adrienne Watson, explicó en su cuenta de X (ex Twitter) que esta inteligencia llevó a que EE.UU. emitiera una alerta a los estadounidenses en Rusia a principios de mes.

“El Gobierno de EE.UU. también compartió esta información con autoridades rusas de acuerdo con nuestra política de larga data“, indicó Watson.

The U.S. Government also shared this information with Russian authorities in accordance with its longstanding ‘duty to warn’ policy.

— Adrienne Watson (@NSC_Spox) March 23, 2024