El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró este jueves que está "listo para poner todos los medios necesarios para que Rusia no gane la guerra en Ucrania", incluido el envío de tropas, aunque matizó que "nunca" llevará la iniciativa" de un enfrentamiento directo con Moscú.

“Lo quiero es que Rusia pare esta guerra”, dijo el presidente francés, Emmanuel Macron, este jueves 14 de marzo sobre el apoyo de Francia a Ucrania.

Se espera declare hable sobre el posible envío de tropas a Ucrania, que han sembrado malestar en gran parte de Europa.

“Si Rusia gana, ya no tendríamos seguridad en Europa”, agregó el mandatario.

“Si decidimos ser débiles frente a alguien como Putin que no tiene límites, si le decimos de forma ingenua que no superaremos este o ese límite, no sería buscar la paz, seria asumir la derrota”, dijo Macron.

Macron sostuvo que no hay que “ser débil” para lograr la paz en Ucrania, y describió la guerra como una “amenaza existencial” para Europa con el riesgo de que una victoria de Rusia prive al continente de seguridad y “cambie” la vida de los franceses.

El presidente francés defendió sus comentarios sobre el posible envío de tropas terrestres a Ucrania.

“Hemos puesto demasiados límites a nuestro vocabulario”, indicó, señalando que los europeos, por ejemplo, declararon en el pasado que no entregarían tanques a Kiev, antes de cambiar de opinión.

Presidente Macron insiste en frenar a Rusia: “La credibilidad de Europa se reducirá a cero”

“Si las cosas degeneraran, sería culpa de Rusia”, subrayó Macron, añadiendo que había un “consenso” internacional sobre la idea de que el presidente ruso, Vladimir Putin, “no se detendría ahí” si ganara la guerra en Ucrania.

“Este inicio de 2024 debe ser un comienzo para nosotros”, declaró.

“Si Rusia gana esta guerra, la credibilidad de Europa se reducirá a cero”, afirmó. “Las vidas de los franceses cambiarían. Ya no tendríamos seguridad en Europa”.

Dos años después del estallido de la guerra, un éxito de Vladimir Putin sería un “cataclismo” para el “poder adquisitivo”.

“Los franceses vivirían peor” con “una inflación de los alimentos a la décima potencia, una explosión de los precios de los alimentos y la energía”, argumentó el primer ministro, Gabriel Attal, el 12 de marzo, sobre la posición francesa.

“No ponemos límites a Rusia, que no pone límites”, añadió el jefe de Gobierno, tras rendir homenaje a “la resistencia excepcional del pueblo ucraniano”, entre aplausos.

A tres meses de las elecciones europeas, mientras la extrema derecha compite en las encuestas, la ayuda a Ucrania se ha convertido en uno de los temas clave de la campaña. Sobre todo, desde las polémicas declaraciones del presidente Macron, que no descarta enviar tropas occidentales al terreno y no quiere poner “ningún límite” al apoyo a Kiev.