El opositor ruso Alexey Navalni, cuyo paradero se desconocía desde hace tres semanas, fue localizado en la cárcel de Kharp, en la región de Siberia, al norte del Rusia.

La información fue confirmada por la vocera del político, Kira Yarmish, en su cuenta en la red social X. “Hemos encontrado a Alexey. Ahora está en el asentamiento de Kharp, en el Distrito Autónomo Yamal-Nenets”, dijo. “Hoy lo ha visitado su abogado. Alexey se encuentra bien”, agregó.

We have found Alexey @navalny. He is now in IK-3 in the settlement of Kharp in the Yamal-Nenets Autonomous District. His lawyer visited him today. Alexey is doing well.

