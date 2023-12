El líder de la oposición rusa, Alexey Navalny, que está encarcelado en una colonia penal al este de Moscú, está desaparecido y actualmente se desconoce su paradero.

Fue así cómo lo dio a conocer su equipo de apoyo por medio de la red social X (Twitter).

Según lo informaron medios como CNN y Forbes, el portavoz Kira Yarmysh publicó varios mensajes en X acusando lo sucedido con el famoso opositor de Vladimir Putin.

Según detallaron, los abogados intentaron obtener acceso a dos colonias penitenciarias cerca de Moscú donde podría estar Navalny.

Recordemos que se trata de un prisionero que ha sufrido graves problemas de salud, además de un presunto intento de homicidio tras ser envenenado.

Pese a esto, a su equipo se le informó que Navalny (47) no se encuentra en las colonias penitenciarias IK-6 o IK-7, dice Yarmysh.

Today, as on Friday, the lawyers tried to get to IK-6 and IK-7 — two colonies in the Vladimir region where Alexey @navalny might be. They have just been informed simultaneously in both colonies that he is not there.

We still don't know where Alexey is.

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) December 11, 2023