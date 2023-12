Según confirmó la Policía checa, un sujeto armado comenzó a disparar contra los presentes en la casa de estudios.

El hecho ocurrió a las 15.00 horas (11:00 hora de Chile) en la Facultad de Filosofía de la Universidad Carolina de Praga, en la plaza Jan Palach.

“Instamos a los ciudadanos a no permanecer en las inmediaciones y a no salir de casa. La intervención policial aún continúa”, señaló la institución policial.

A través del mimso canal, posteriormente confirmaron que el autor del tiroteo “fue eliminado”.

“Todo el edificio está siendo evacuado y en el lugar hay varios muertos y decenas de heridos”, precisaron.

BREAKING:

Mass-shooting in Prague, Czechia.

Initial reports say that many people have been killed pic.twitter.com/uL1BaTszlH

— Visegrád 24 (@visegrad24) December 21, 2023