En una nueva jornada del juicio en Francia contra Nicolás Zepeda por el presunto homicidio de Narumi Kurosaki la atención se centró en Arthur Del Piccolo, quien era la pareja de la japonesa en los días en que se perdió su rastro.

Junto con recordar cómo fueron los últimos momentos con Narumi, el joven admitió estar consciente “de haber estado en el centro de los debates”.

“Cada año, a principios de diciembre, automáticamente pienso en Narumi, pasamos tres meses maravillosos. Voy al templo en Japón para orar y honrar su memoria. Este año es diferente”, sostuvo, según el medio francés L’Est Républicain.

“Sabía que ella tenía un novio a distancia, y le dije que no me sentía cómodo con esta situación. Le dije que si queríamos explorar este camino juntos, preferiría que cortara ese lazo”, indicó en su testimonio.

“Unos días después volvió a verme y me dijo: ‘Estoy lista’. No pedí ninguna prueba específica, no pedí una captura de pantalla”, continuó.

“Nos encontraremos en mi casa el día 2 de diciembre. Pasamos la tarde y la noche juntos. Al día siguiente, sábado, nos dirigimos al centro de Besançon para visitar el mercado de Navidad. Quería ser el primero en mostrarle esta tradición”, explicó.

Tras pasar una segunda noche juntos, durante el domingo 4 salió de su casa alrededor de las 11 de la mañana. “Tenía una clase de baile a la 1 de la tarde y quería pasar por su casa antes de ir…”, dice antes de romper en llanto.

“Le pedí que viniera a verme después de su clase. Son las 4 de la tarde, llega a mi edificio y nos damos un último besito… y luego me dice que tiene una llamada o algo que hacer y se va”, prosigue.

Luego de no tener noticias sobre ella, cerca de las 23 horas recibe un mail enviado supuestamente por Narumi. “Me dice que está bien y no había que preocuparse”, recordó Piccolo.

“Me dijo que ese mismo día había conocido a un hombre con el que había pasado todo el día, especialmente en el mercado navideño al que acabábamos de ir”, contó. El testigo admitió que tuvo “sentimientos de traición, enfado, incomprensión y preguntas”.

“La semana siguiente fue difícil. Intenté comprender los sentimientos de Narumi, diciéndome a mí mismo que tal vez necesitaba algo de espacio”, expresó.

“El martes 6 recibo un mail contándome que se iba a Lyon para renovar su pasaporte. Me pareció extraño. Le escribo intentando entender”, comentó.

El 8 de diciembre envió un nuevo mensaje a Narumi, en el que Del Piccolo trata de obtener una explicación por lo ocurrido. “Te amo”, escribió en el texto.

La respuesta lo dejó descolocado. “No soy tu pequeña Narumi”, decía parte del correo que presuntamente escribió Zepeda.

“No creo que lo que llamas amor sea realmente amor. El amor lleva tiempo (…) El amor es comprensión, no es posesión, Arthur”, añade.

Del Piccolo precisa que en ese momento comprendió “que era imposible reparar la relación. Me quedé atónito. Fue muy duro para mí”.

“No había nada que responder. La persona que envió este mensaje logró deshacerse de mí y peor, mirando hacia atrás, siento que fui su aliado cuando les dije a todos que no había de qué preocuparse”, contó.

La fiscalía sostiene que con estos mensajes el chileno trataba de hacer creer que la estudiante japonesa seguía viva y así ganar tiempo para salir de Francia y regresar a Chile.