Lampedusa, es un nombre poco conocido por este lado del mundo, sin embargo, esta isla siciliana ubicada en medio del Mediterráneo, es el destino de miles de inmigrantes y desplazados.

Al respecto, el territorio se encuentra entre Sicilia y las costas de Libia. Siguiendo con el flujo de inmigrantes que pertenecen a la África subsahariana. Muchos de ellos, buscan cumplir el sueño de estudiar o tener una profesión. “Mi sueño es tener una nueva vida”, cuenta un inmigrante al micrófono de DW.

Dos mujeres dijeron a Euro News que fueron víctimas de racismo, lo que motivó el desplazamiento.

“Los tunecinos no querían vernos allí, no les gustábamos, no nos sentíamos bienvenidos. Por eso nos fuimos. A mí no me deportaron al desierto. A mis amigos sí. Sabemos que allí murió gente”, afirmó una mujer.

“Dejé Burkina a causa de la guerra. Fui a Túnez para poder viajar a Italia. No duré mucho allí. Fue muy difícil porque no les gustan los negros”, sostuvo otra entrevistada.

Lampedusa: el paraíso italiano de los inmigrantes africanos

Así, otro testimonio relata que el objetivo es vivir en Europa para encontrar un mejor lugar para vivir. De hecho, al estar entre Sicilia, Libia, Túnez y Malta, la isla se encuentra en el Mediterráneo Central, lo que permite ser la puerta de entrada a los países europeos.

Sin embargo, la llegada de barcos procedentes de Libia y Túnez provocó una inusitada inmigración de esta pequeña isla con más de 10.000 migrantes, que superó el número de habitantes, lo que provocó una crisis migratoria, ya que no hay recursos y suministros básicos, en un lugar donde hasta hace pocos años no había agua potable.

Hay que recordar que Lampedusa, tiene en la actualidad aproximadamente 6.400 habitantes, mientras las líneas fronterizas colapsaron luego de la llegada masiva de inmigrantes.