La planta nuclear ucraniana de Zaporiyia (ZNPP), la mayor de Europa, quedó hoy completamente aislada de la red eléctrica tras los ataques rusos de las últimas horas, lo que puede conducir a una emergencia con consecuencias radiactivas para todo el mundo, aseguró la empresa estatal Energoatom en su canal de Telegram.

La central, la tercera mayor del mundo, en el sur de Ucrania, fue ocupada por el Ejército ruso tras la invasión y ha sufrido varias desconexiones de la red ucraniana desde entonces, debido a los bombardeos que se producen en la zona y de los que se acusan Moscú y Kiev.

“La última línea de conexión de la central nuclear ocupada de Zaporiyia con el sistema eléctrico de Ucrania se desconectó el 9 de marzo a las 03:53 (hora local) debido a los ataques con misiles de los rusos”, advirtió la empresa estatal ucraniana que gestionaba la planta antes de su ocupación.

Por el momento, “la central se encuentra desconectada de la red y se ha implementado un modo de apagón por sexta vez desde su ocupación”, lo que implica que se habilite “un modo de estado frío en las unidades de potencia quinta y sexta” de la planta, explicó.

Today, 9 March 2023, at 03:53 am, as a result of ruzzists’ missile attacks, the last overhead transmisison line connecting the occupied Zaporizhzhia NPP and the Ukrainian energy system was disconnected.#standwithukraine #stoprussia pic.twitter.com/jrlaz0qOk7

— Energoatom (@energoatom_ua) March 9, 2023