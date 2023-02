El presidente de Rusia, Vladimir Putin, acusó a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de ser parte de la guerra en Ucrania, al donar armas a dicho país.

“No es simplemente cooperación técnico militar. ¿Acaso reciben dinero? ¡No, no reciben!”, afirmó el mandatario durante una entrevista difundida este domingo.

Según el jefe de estado ruso, la ayuda militar de Occidente a Kiev implica “complicidad con los crímenes del régimen de Kiev, incluidos los bombardeos de barrios residenciales”.

Putin talks about the participation of the US and NATO in the war with Russia: pic.twitter.com/eQoiqyIqv2

