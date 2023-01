Muchos soldados ucranianos muertos en el campo de batalla es lo que deja la guerra que comenzó Rusia, y el enfrentamiento que hubo en Bakhmut -ciudad en el este que ha sido el centro de intensos combates- no fue la excepción, debido esta vez a la inexperiencia militar de algunos estadounidenses.

En junio, según lo dio a conocer el medio Insider, los soldados del 47º regimiento de asalto de Ucrania entraron en batalla contra el avance ruso.

Bakhmut, al este de Ucrania, ha sido el centro de intensos combates contra el grupo de mercenarios del Wagner Group.

Fue allí donde Brian Wang (35), ciudadano estadounidense, se encontró en medio de una carnicería y no fue capaz de estar a la altura de la situación.

Soldados ucranianos muertos

Wang, un instructor de armas de fuego, fue uno de los miles de extranjeros que se ofrecieron como voluntarios para ayudar a Ucrania.

Algunos se unieron para luchar con la Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania, mientras que otros con habilidades relevantes -como Wang- se ofrecieron como voluntarios.

Al ingresar a una casa en Bakhmut, dos soldados ucranianos fueron emboscados por tropas rusas, muriendo el primero en el acto.

El segundo recibió varios disparos, incluso en el abdomen, por lo que Wang dio un paso adelante para tratar de salvarlo, pero siento traicionado por los nervios en el proceso.

Ninguno de los soldados ucranianos sobrevivió.

Emboscada en Bakhmut

Sons of Liberty International (SOLI) es una empresa contratista de seguridad sin fines de lucro compuesta por veteranos principalmente de los EEUU y Canadá.

Dos instructores de SOLI compartieron a Insider que Wang, asumió más responsabilidad de la que estaba calificado y puso en peligro la vida de los soldados ucranianos.

“Definitivamente es un turista de guerra”, dijo Erik Inbody, un instructor de SOLI de 29 años y marine retirado, sobre Wang.

Las muertes en Bakhmut son la fuente de la mayor parte de la controversia.

Según un boletín escrito por Wang en ese momento, se suponía que no estaría involucrado en la acción ese día.

Wang viajó a Bakhmut con el batallón, pero se quedó atrás de la línea en el campamento porque el comandante del batallón consideró que no tenía la experiencia suficiente para estar en el fragor de la batalla.

“Yo era un lastre”, escribió el mismo Wang.

Errores del instructor estadounidense

Wang, por su propia admisión, decidió hacerse cargo de rescatar al soldado ucraniano herido. Wang no es un médico capacitado y no está a cargo de dirigir la unidad. No está claro si alguno de sus altos mandos estuvo presente.

Continuó detallando sus esfuerzos para salvar al soldado junto con un médico de escuadrón apodado Wolf.

Wang describió una escena de la niebla de la guerra: en un borrón caótico, los dos realizaron una descompresión con aguja en el soldado.

El soldado finalmente fue subido a una camioneta para ser trasladado de urgencia a un hospital.

La situación era desesperada, escribió Wang: El soldado “se estaba muriendo y no había nada que pudiéramos hacer al respecto”.

Wang describió cómo decidieron realizar otra descompresión con aguja y dijo que estaba inseguro y “tímido” porque el soldado “tenía mucho más músculo que las costillas de cerdo que usábamos normalmente”.

“Dudé de mí mismo porque la aguja y el catéter no querían moverse, y presioné más fuerte, escuché y sentí que atravesaba la pared torácica”, escribió.

“Tenía miedo de que mi aguja perforara algo más dentro de sus pulmones, y era demasiado tímido para hundir el catéter hasta el final”, agregó.

Un RCP que terminó con soldados ucranianos muertos

Wang dijo que luego decidió realizar RCP, su mayor error.

Otro miembro del grupo, un médico de combate llamado Will, le dijo: “Las compresiones torácicas no funcionan, no se debe aplicar RCP ahora. Te he enseñado esto”.

No se recomienda el uso de RCP en el campo de batalla bajo el entrenamiento de Atención de heridos de combate táctico, de acuerdo con las pautas de la Asociación Nacional de Técnicos Médicos de Emergencia.

“En combate, los intentos inútiles de RCP pueden interferir con el cuidado de las víctimas que tienen posibilidades de sobrevivir y pueden interferir con la misión en curso de la unidad”, dicen las pautas.

Wang dijo que realizar RCP en ese caso era apropiado, ya que era un último recurso para tratar de salvar a un hombre moribundo.