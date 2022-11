Durante la jornada de este sábado 19 de noviembre, una enorme explosión en un gasoducto ruso, a unos 20 km de San Petersburgo, quedó registrada den una serie de videos que se difundieron rápidamente por Internet.

La detonación provocó un incendio que debió ser combatido por un alto número de bomberos, quienes se trasladaron específicamente hasta el sector ubicado entre Berngardovka y Kovalevo.

La explosión que afectó al gasoducto cerca de San Petersburgo, en Rusia, fue confirmada por el gobernador Alexander Drozdenko por medio de Telegram, según el medio de noticias internacional, RT.

Según Drozdenko, no hay amenaza para la población, nadie resultó herido, y en este momento se están determinando las causas de la explosión. De igual forma, aclaró que la presión en el gasoducto principal se ha reducido, para proteger a la población.

De igual modo, el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia comunicó que se produjo “la despresurización de una instalación seguida de un incendio”, ratificando que no hay informes de víctimas ni de ningún riesgo para la población.

Respecto a la enorme explosión del gasoducto que sorprendió a los habitantes cercanos a San Petersburgo, salieron a la luz varios videos que dieron cuenta de un fuerte estruendo.

Los registros grabados por testigos muestran una gran columna de fuego y humo, mientras que los residentes de la ciudad de Murino informaron que las paredes de las casas y las ventanas temblaron al momento de la explosión.

The explosion in Sankt Petersburg, Russia, in slow motion. Something flammable went off. #Russia #SanktPetersburg pic.twitter.com/bInKSIV5w9

— (((Tendar))) (@Tendar) November 19, 2022