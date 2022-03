Hasta seis millones de niños atrapados en Ucrania afrontan un “peligro inminente” al incrementarse en el país el número de ataques de tropas rusas contra hospitales y colegios, advirtió Save The Children el lunes.

Un informe de la organización indica que las áreas urbanas de Ucrania han sido bombardeadas repetidamente reduciendo las calles a escombros y alerta de que al menos 464 escuelas y 43 hospitales han resultado dañados.

Los bombardeos incesantes han forzado al menos a uno de cada cinco niños ucranianos -más de 1,5 millones- a dejar el país y casi seis millones de menores continúan en Ucrania.

Se detalló además que muchos de ellos permanecen dentro de edificios bajo ataque, lo que les deja vulnerables, heridos o muertos, así como privados de alimento, agua limpia y cuidado sanitario.

En el informe, Save the Children destaca que el daño ocasionado a los servicios esenciales como colegios y hospitales se incrementará si continúan los combates, especialmente en áreas pobladas.

Señala asimismo que hay actualmente más de 300 instalaciones sanitarias en áreas con combates activos o con una significativa presencia de tropas y otras 600 instalaciones están ubicadas a diez kilómetros de las hostilidades.

All the children in Ukraine – at least 7.5 million, are in danger of physical harm, severe emotional distress and displacement.

We are calling for the immediate end of fighting.

Children must be protected from harm at all times.

Help children in Ukraine:https://t.co/2R2FIJpFB7 pic.twitter.com/kBPGQtkfLr

— Save the Children International (@save_children) February 24, 2022