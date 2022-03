Ucrania anunció que logró frustrar un intento de asesinato ruso contra el presidente Volodímir Zelenski.

La información fue entregada por el secretario del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, Oleksiy Danilov.

En concreto, la autoridad dio detalles de la operación en una conferencia citada por The Washington Post.

De acuerdo al funcionario, Chechenia envió a Ucrania bajo órdenes de Rusia un grupo de kadyrovitas, es decir, una unidad de fuerzas especiales.

No obstante, Danilov afirmó que Ucrania fue “dateada” de la idea por parte de miembros del Servicio de Seguridad Federal de Rusia (FSB).

Gracias a ese aviso, el equipo fue asesinado el sábado, en las afueras de Kiev.

“Estamos al tanto de la operación que iba a desarrollarse por kadyrovitas para eliminar a nuestro presidente”, dijo en el punto de prensa Danilov.

“Y puedo decir que hemos recibido información de FSB, que hoy no quiere formar parte de esta sangrienta guerra”, añadió.

“Gracias a esto, el grupo de elite fue destruido”, complementó.

Eso sí, de acuerdo al citado medio, el líder checheno Ramzan Kadyrov reportó vía Telegram la muerte de dos kadyrovitas y que otros seis resultaron heridos.

Sin embargo, ni autoridades oficiales de Chechenia ni del Kremlin han respondido a los dichos de Danilov.

Este miércoles, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución de condena contra la invasión rusa con el apoyo de 141 de los 193 Estados miembros.

Tras conocer la noticia, el propio Zelenski agradeció a quienes dieron luz verde a la moción.

“Estoy agradecido de todos y de cada Estado que ha votado a favor. Han elegido el lugar correcto de la historia”, escribió en Twitter.

2/2 Destructive results of the vote in 🇺🇳 for the aggressor convincingly show that a global anti-Putin coalition has been formed and is functioning. The world is with us. The truth is on our side. Victory will be ours 🇺🇦!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 2, 2022