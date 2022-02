El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha pedido este sábado al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que suspenda el derecho a voto de Rusia ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Recordemos que el Gobierno ruso, miembro permanente de este organismo, vetó una resolución de condena internacional a su invasión de Ucrania.

Rusia, como miembro permanente, está capacitado para vetar resoluciones que contravengan sus intereses, como la de este viernes, impulsada por EEUU y Albania, y que contó con la abstención de China, India y Emiratos Árabes Unidos.

Además de pedir la “privación de voto” para Rusia, Zelenski ha pedido al secretario general que considere como “genocidio” los “actos y declaraciones de la Federación de Rusia” sobre su invasión del país.

Asimismo, que inicie un protocolo para facilitar la devolución a Rusia de sus militares caídos en combate durante la invasión, según publicó el mandatario en su cuenta de Twitter.

To deprive the aggressor country of the right to vote in the UN Security Council, to qualify 🇷🇺 actions & statements as genocide of 🇺🇦 people, to help with the delivery of corpses of 🇷🇺 soldiers. Talked about it in a conversation with the #UN Secretary General @antonioguterres.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022