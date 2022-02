El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, lamentó este viernes que su país ha quedado “solo” para defenderse ante la invasión de Rusia, que se cobró al menos 137 vidas en las primeras 24 horas.



“Nos han dejado solos para defender nuestro Estado”, dijo Zelenski en un video publicado en la cuenta presidencial. “¿Quién está dispuesto a combatir con nosotros? No veo a nadie. ¿Quién está listo a dar a Ucrania la garantía de una adhesión a la OTAN? Todo el mundo tiene miedo”, afirmó.

El mandatario indicó que al menos 137 ucranianos, “137 héroes”, murieron durante el primer día de la ofensiva rusa y que 316 resultaron heridos durante los enfrentamientos. El presidente decretó también una movilización militar general para tratar de contener la ofensiva rusa que, en menos de 24 horas desde su inicio, se acerca peligrosamente a la capital Kiev.

“Hemos recibido información de que grupos de sabotaje del enemigo han entrado en Kiev”, alertó Zelenski, que pidió a las personas ucranianas estar vigilantes y respetar el toque de queda.

El presidente aseguró que tanto él como su familia permanecen en Ucrania, aunque Moscú lo haya identificado a él como el “objetivo número uno”. “Quieren destruir políticamente Ucrania destruyendo a su jefe de Estado”, declaró.

¿Dialogar con Rusia?

El presidente ucraniano sostuvo, tras escuchar que Moscú -pese a la ofensiva militar- aún quiere dialogar sobre el estatus neutral de Ucrania para que no se sume a la OTAN, que no él no tiene miedo.

“No tenemos miedo a hablar con Rusia. No tenemos miedo a hablar sobre garantías de seguridad para nuestro Estado. No tenemos miedo a hablar sobre el estatus neutral. Pero ¿tendremos garantías de seguridad? ¿Qué países nos las darán?”, se preguntó.

Por último, Zelenski sostuvo que ahora mismo es necesario hablar del “fin de esta invasión” y de un “alto el fuego”.