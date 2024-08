Donald Trump aseguró este sábado que el presidente Joe Biden “odia” a la vicepresidenta y aspirante demócrata Kamala Harris porque ésta “lo derrocó” para poder postularse a las elecciones de noviembre, tratando de dividir así a los demócratas antes del inicio de su Convención Nacional el lunes.

“Joe Biden la odia (a Kamala Harris), ¿vale? La odia. No importa si me salgo del ‘teleprompter’ por un segundo. La odia porque provocó su derrocamiento (…) Gasté 100 millones de dólares en hacer campaña contra Biden. Si no hubiera debatido con él, seguiría presentándose”, añadió Trump en un evento con simpatizantes en Wilkes-Barre (Pensilvania).

El exmandatario llenó un recinto con capacidad para 8.000 personas en esta ciudad de unos 45.000 habitantes dentro de un estado -Pensilvania- que será crucial para las aspiraciones presidenciales del propio Trump y de Kamala Harris.

Según una media de 24 encuestas actualizada por el medio político The Hill, ahora Harris cuenta con un 48,2 % de los apoyos en Pensilvania, mientras que Trump recibe un 47,4 % en este ‘estado bisagra’ donde sufrió el intento de asesinato el mes pasado.

Harris y su compañero de fórmula, Tim Walz, también pasarán con su gira por Pensilvania este domingo, conscientes de su importancia electoral, antes de que comience la Convención Nacional Demócrata que se celebrará desde el lunes al jueves en Chicago (Illinois).

“Harris es la persona de izquierda más radical que jamás se haya postulado para un cargo público (…) Será más fácil de vencer que Biden porque él no sé si se cree todo lo que hace, pero ella es una verdadera radical de izquierdas”, continuó Trump.

Se trata de la séptima visita de Trump a Pensilvania este año y al menos la quinta vez que da un mitin en Wilkes-Barre desde 2016.