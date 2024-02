Varias personas resultaron heridas durante la jornada de este miércoles en la ciudad de Kansas City en Misuri, Estados Unidos, por un tiroteo durante una celebración por la victoria de los “chiefs” en el Super Bowl del pasado domingo.

Según lo dio a conocer la policía local, se desconoce el estado de las víctimas, pero de momento serían ocho las personas alcanzadas por las balas.

“Se realizaron disparos al oeste de Union Station, cerca del garaje, y varias personas fueron alcanzadas”, dijo la policía de Kansas City en la plataforma de redes sociales X.

BREAKING: Gunfire erupts at the end of the Super Bowl parade in Kansas City, MO pic.twitter.com/EHzpNFRDxL

— BNO News (@BNONews) February 14, 2024