El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, se reunió este sábado en Estambul con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. El encuentro estuvo centrado en la situación en la Franja de Gaza y en la posición turca sobre el ingreso de Suecia como miembro a la OTAN.

“El presidente se ha reunido con el titular de Exteriores de Estados Unidos, Antony Blinken, en el palacete de Vahdettin”, confirmó un mensaje de la Presidencia turca en la red X, con una foto de ambos políticos.

President @RTErdogan received U.S. Secretary of State Antony Blinken at Vahdettin Mansion in Istanbul. pic.twitter.com/qZeWjOzJSF

— Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) January 6, 2024