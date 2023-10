Agentes del FBI se encuentran en un operativo para detener a Robert Card, principal sospechoso de los dos tiroteos que la noche del miércoles se cobraron la vida de 18 personas en la localidad estadounidense de Lewiston, en Maine.

Los oficiales llegaron la tarde de este viernes hasta la casa de la familia del sospechoso, en la localidad de Bowdoin, donde con megáfonos han llamado a Card a entregarse: “Robert Card, estás arrestado. Sabemos que estás dentro, sal con las manos en alto”.

Sin que hasta de momento haya dado resultados.

Se cree que el sospechoso, un militar en la reserva de 40 años, está armado y es peligroso, por lo que se ha pedido a la población local que siga la orden de ponerse a resguardo y por eso este jueves se han suspendido las clases en las escuelas.

Card afronta de momento ocho cargos por asesinato, porque esa es la cifra de víctimas ya identificadas, pero se espera que el número de cargos iguale al de fallecidos.

El vehículo del posible autor fue localizado el miércoles en Lisbon, a unos 12 kilómetros de Lewiston, cerca de un embarcadero.

Police on megaphone: "Robert Card, you’re under arrest. We know you’re inside, come out with your hands up." https://t.co/s0sZDQOZDP

— BNO News (@BNONews) October 26, 2023