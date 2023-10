El ataque ocurrió el sábado en Plainfield Township, localidad emplazada a unos 65 kilómetros al sudoeste de Chicago.

Según detallan medios locales como NBC Chicago, el individuo, identificado como Joseph M. Czuba, acuchilló brutalmente al menor y a su madre, ambos musulmanes y de origen palestino.

De acuerdo al citado medio, la mujer y su hijo vivían en una casa que le arrendaban precisamente al agresor. Fuentes cercanas indicaron que la relación entre Czuba y las víctimas era buena. De hecho, el hombre había ayudado al menor a construir una casa en un árbol.

A través de un comunicado, la Oficina del Sheriff del Condado de Will detalló que el victimario fue acusado de diversos cargos, incluyendo el de asesinato y delito de odio.

“Los detectives pudieron determinar que ambas víctimas de este brutal ataque fueron el objetivo del sospechoso debido a que eran musulmanes y al conflicto en curso en Medio Oriente que involucra a Hamás y los israelíes”, se lee en la declaración.

El día del ataque, aproximadamente a las 11:38 horas, los agentes de la Oficina del Sheriff se dirigieron a la residencia en donde ocurrió la agresión tras ser alertados por una llamada.

Una vez que llegaron, los efectivos encontraron a Czuba sentado en el suelo cerca de la entrada con una laceración en la frente, siendo trasladado a un hospital cercano.

Al entrar a la vivienda, los funcionarios hallaron a las dos víctimas en un dormitorio. “Ambos presentaban múltiples puñaladas en el pecho, el torso y las extremidades superiores”, consigna el comunicado.

En el caso de la mujer, de 32 años, fue trasladada a un recinto médico en estado grave, presentando más de una decena de puñaladas en el cuerpo. En estos momentos se está recuperando de sus heridas fuera de peligro de muerte.

Sin embargo, el menor corrió peor suerte. Una vez en el hospital, el niño perdió la vida debido a las 26 puñaladas que recibió.

Las autoridades indicaron que el cuchillo utilizado en este ataque es de estilo militar con sierra de 30 centímetros y una hoja de siete pulgadas.

Cabe señalar que Czuba fue llevado al Centro de Detención de Adultos del Condado de Will y está a la espera de su comparecencia inicial ante el tribunal.

El ataque fue condenado por el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien a través de sus redes sociales lamentó lo ocurrido.

“Jill y yo estamos conmocionados tras enterarnos del brutal asesinato de un niño y del intento de asesinato de la madre del niño ayer (sábado) en Illinois. Nuestro más sentido pésame y oraciones están con la familia”, escribió.

“Este acto de odio contra una familia musulmana palestina no tiene cabida en Estados Unidos”, puntualizó.

