El Gobierno de Estados Unidos (EEUU) rechazó este sábado que los fondos iraníes que desbloqueó como parte de un intercambio de prisioneros con Teherán hayan sido utilizados para financiar el ataque de Hamás contra Israel.

El portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Matthew Miller, desmintió al Partido Republicano, que en un comunicado vinculó la liberación de los fondos con el ataque, para criticar al presidente Joe Biden.

“Seamos claros: el acuerdo para traer a casa a los estadounidenses de Irán no tiene nada que ver con el horrible ataque contra Israel”, declaró Miller en redes sociales.

El portavoz subrayó que “no se ha gastado ni un centavo” de esos fondos, que además Irán solo podrá destinar para “cuestiones humanitarias” como la compra de alimentos o de medicinas.

“Todo lo que indique lo contrario es falso”, señaló.

Let's be clear: the deal to bring U.S. citizens home from Iran has nothing to do with the horrific attack on Israel. Not a penny has been spent, and when it is, it can only go for humanitarian needs like food and medicine. Anything to the contrary is false.

— Matthew Miller (@StateDeptSpox) October 7, 2023