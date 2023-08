El avión que sale del aeropuerto de Charlotte, Carolina del Norte con destino Gainesville, en Florida, es un viaje corto de 730 kilómetros, pero para los pasajeros que estaban a bordo del vuelo 5916 de American Airlines fue eterno.

En pleno viaje la aeronave descendió 5.669 metros en seis minutos, generando pánico entre los tripulantes. Desde la empresa manifestaron que podría haberse tratado de un problema de presurización.

El slogan de “pasa en las películas, pasa en la vida real” nunca fue más acertado.

Los pasajeros a bordo del vuelo 5916 vivieron el pánico en su máxima expresión cuando por desperfectos mecánicos la aeronave de American Airlines cayó 5.669 metros en seis minutos, según quedó plasmado en los registros del vuelo.

“He volado mucho. Esto fue aterrador”, escribió luego en sus redes sociales un profesor de la Universidad de Florida, Harrison Hove.

“Las fotos no pueden capturar el olor a quemado, el ruido fuerte o los chasquidos en los oídos”, agregó.

Luego de atravesar los seis minutos de pánico, los pilotos lograron estabilizar el avión y aterrizarlo normalmente en el aeropuerto Regional de Gainesville, en el condado de Alachua, Florida, Estados Unidos.

