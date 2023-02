Estados Unidos sigue desde hace dos semanas con avidez el juicio de Alex Murdaugh, un poderoso abogado del sur del país acusado de haber matado a su mujer y a su hijo, una verdadera crónica de la sorprendente caída en desgracia de un personaje público.

Como en una novela, miembros de la alta sociedad, trabajadoras del hogar y amigas engañadas desfilan por el estrado.

El miércoles, los procedimientos se suspendieron durante dos horas debido a una alerta de bomba, cuyo origen sigue siendo un misterio.

Al reanudarse los debates, el foco estuvo nuevamente puesto en el acusado, un hombre pelirrojo y fornido de 54 años que niega cualquier responsabilidad.

Lo anterior, en el asesinato a tiros de su esposa Maggie (52) y su hijo menor Paul (22) en 2021 en su propia casa en el sureño estado de Carolina del Sur.

Al provenir de una larga línea de jueces y fiscales muy influyentes a nivel local, el hombre conoce bien el mundo de los tribunales.

Para su juicio, también tuvo que descolgar la pintura de su abuelo, quien se sentó durante mucho tiempo en la corte de Walterboro.

Esta acaudalada familia fascina a los canales de noticias, que difunden repetidamente una foto muy glamurosa de la pareja Murdaugh con sus dos hijos, según detalló CNN.

Lo anterior, así como imágenes aéreas de su enorme propiedad, bautizada “Moselle” , en la que a los hombres les gustaba cazar puercos salvajes.

El 7 de junio de 2021, este veterano engalanado se convirtió en protagonista central dentro de una escena del crimen.

Poco después de las 22:00 horas, Alex Murdaugh llamó a los servicios de emergencia con voz quejumbrosa y explicó que había descubierto los cuerpos sin vida de Maggie y Paul, cerca del área de la perrera.

El individuo declaró que el macabro hallazgo lo hizo justo después de visitar a su madre, una mujer senil incapaz de corroborar sus declaraciones.

A su vez, el cuidador de la anciana confirmó que había pasado “veinte minutos” a su lado esa noche, pero reportó una presión preocupante en los días siguientes.

En un careo señaló que “me dijo que se quedó de 30 a 40 minutos”, y al día siguiente se ofreció a financiar “mi fiesta de bodas”, dijo Mushell Smith visiblemente incómodo.

Esta discrepancia es significativa porque, según la fiscalía, los asesinatos se produjeron alrededor de las 21:45 horas, cuando las víctimas habían dejado de responder al teléfono.

Sin embargo, un minuto antes, Paul estaba hablando con un amigo sobre un cachorro herido. Para mostrarle el animal había grabado un vídeo que no tuvo tiempo de enviar.

Los investigadores lo han recuperado: escuchamos a Paul, su madre y una voz masculina.

Para los fiscales y varios testigos, sin duda, se trata de Alex Murdaugh.

