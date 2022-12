El pasado lunes 28 de noviembre, el volcán Mauna Loa de Hawaii, el más grande del mundo, entró en erupción por primera vez en casi 40 años, dejando impresionantes y llamativas imágenes y videos, donde destaca uno en que se escucha cómo suena la lava al enfriarse en la superficie.

La última explosión del macizo fue en 1984, duró 22 días y produjo flujos de lava que llegaron hasta unos siete kilómetros de Hilo, una ciudad donde actualmente residen unas 44.000 personas.

La Agencia de Gestión de Emergencias hawaiana aseguró en Twitter que la erupción del Mauna Loa, de momento, se limita al área de la caldera del volcán.

Así, por ahora, la explosión del volcán más grande del mundo, no presenta ningún riesgo para las comunidades que se encuentran en la base de la montaña, según informaron

Sin embargo, la misma agencia avisó que se han abierto algunos refugios como medida de precaución.

En tanto, el Servicio Nacional de Meteorología estadounidense aseguró que se puede acumular un resto de ceniza “de menos de un cuarto de pulgada” en algunas partes de la isla.

Por eso, recomendaron a las personas con problemas respiratorios que no salieran de casa para no inhalar las partículas en el aire.

Luego de casi 40 años sin mostrar signos de erupción, el volcán Mauna Loa comenzó a expulsar lava desde su cráter, lo que ha sido captado en impresionantes imágenes difundidas en Internet.

Vale destacar que el denominado volcán más grande del mundo se encuentra a pocos kilómetros de la del Kilauea, también en Hawai, que tuvo emisiones desde su interior en octubre del 2021.

Watch: Fountains of lava up to 200 feet (60 meters) high have been fired into the air from Hawaii's Mauna Loa, geologists say, generating rivers of molten rock from the world's largest active volcano #MaunaLoa #Hawaii #volcano pic.twitter.com/naGOmqMmpw

— JUST IN | World (@justinbroadcast) November 29, 2022