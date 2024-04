Cientos de estudiantes universitarios en Estados Unidos siguen desafiando al Gobierno de Joe Biden y a las autoridades de los centros educativos en protestas por la guerra en Gaza.

Este lunes, los grupos manifestantes en la Universidad de Columbia y la Universidad de Texas (UT), en Austin, se negaron a acatar las órdenes de desalojo emitidas por el liderazgo de las instituciones.

Decenas de efectivos antidisturbios de la Policía estatal de Texas entraron el lunes al campus de la UT y disolvieron por la fuerza el campamento.

En vídeos compartidos en redes sociales por estudiantes y medios locales, se puede ver cómo los agentes se llevaron cargadas a varias personas, arrastrando incluso a algunas por el césped.

Los agentes también retiraron carpas y mesas que los grupos manifestantes habían instalado en una de las áreas verdes de la universidad. Según medios locales, al menos 50 estudiantes fueron arrestados tras la intervención policial.

Esta es la segunda vez que las fuerzas del orden se enfrentan con los estudiantes de la UT desde el 24 de abril, cuando agentes dispersaron el campamento y arrestaron a 57 personas.

Pro-Palestine protests heating up at University of Austin in Texas as well 👀 pic.twitter.com/F12af0yElr

Similar es el caso de la universidad neoyorquina de Columbia, donde decenas de estudiantes ocuparon este martes el Hamilton Hall, horas después de que la dirección del centro comenzara a aplicar suspensiones a estudiantes involucrados en las protestas.

Columbia había dado de plazo hasta las dos de la tarde del lunes, hora de Nueva York, para que desmantelaran el campamento bajo la amenaza de suspenderlos hasta el próximo año, pero estos decidieron mantenerlo en pie.

Algunas imágenes aéreas de Freedom News TV mostraron a varias decenas de personas apiñadas en las escaleras del edificio. También se pudo ver a otras dentro del edificio y una bandera palestina colgada de una de las ventanas.

Las protestas de Columbia y Texas se suman a las que cientos de estudiantes en decenas de otras universidades en Estados Unidos y el mundo, mantienen desde hace días para protestar por la guerra en Gaza.

Las manifestaciones tienen en común el rechazo a la política estadounidense hacia Israel y la petición de que los centros educativos rompan relaciones con el Gobierno y el sector privado israelí.

Pro-Palestine protests have escalated across college campuses in the United States.

At Columbia, Harvard, NYU, Yale, the University of Southern California (USC), and the University of Texas at Austin, among others, students and activists have taken to the campuses in support of… pic.twitter.com/i8wVMiCqF0

— Clash Report (@clashreport) April 24, 2024