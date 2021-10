El volcán Kilauea en Hawai, uno de los más activos del mundo, entró en erupción aunque según proyecciones su lava está limitada al cráter central y no amenaza a las regiones habitadas, indicaron las autoridades este jueves.

“Las fuentes de lava alcanzaron la altura de un edificio de cinco pisos”, indicó el Instituto Geofísico de los Estados Unidos (USGS) en Twitter.

Las primeras fisuras aparecieron en el cráter Halema’uma’u, encima de volcán, la tarde del miércoles. Rápidamente dieron lugar a las “fuentes de lava” que a veces superan los 1.100 grados centígrados de temperatura, dijo el USGS.

Las erupciones frecuentes del volcán Kilauea desde la década de 1950 lo convirtieron en un destino muy atractivo para turistas. Los responsables del Parque Nacional de Volcanes de Hawai, donde se encuentra, comenzaron a movilizar su personal para hacer frente a la esperada llegada de visitantes.

“Nos preparamos para las visitas el fin de semana, luego de que la información circule”, declaró una portavoz del parque, Jessica Ferracane, al diario Honolulu Star Advertiser.

