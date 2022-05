Al menos 16 muertos dejó un tiroteo contra una escuela de Primaria de la ciudad de Uvalde, en Texas, en el sur de los Estados Unidos.

Una de las víctimas sería un miembro del cuerpo docente, mientras que según fuentes policiales el perpetrador del ataque también murió en el lugar.

Finalmente se detalló y confirmó en horas de esta tarde que en total 16 personas murieron, entre ellas 14 estudiantes, un profesor y el atacante.

Así lo señaló el gobernador de Texas, Greg Abbott, en una rueda de prensa en la que precisó que el autor de ataque tenía 18 años.

El atacante “disparó y mató de manera horrible e incomprensiblemente a 14 estudiantes y a un profesor”, dijo el gobernador texano.

Por su parte, el alcalde de Uvalde, Don McLoaughlin, reconoció a la mencionada televisión que la situación es “muy mala” y que su equipo está tratando de contactar con los padres de los niños para transmitirles toda la información de que disponen.

Anteriormente, el Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde informó en su perfil de Twitter de que había un “tirador activo” en las inmediaciones.

Debido a esto, desde la institución se pidió de manera urgente a la población alejarse de la zona.

There is an active shooter at Robb Elementary. Law enforcement is on site. Your cooperation is needed at this time by not visiting the campus. As soon as more information is gathered it will be shared.

The rest of the district is under a Secure Status.

— Uvalde CISD (@Uvalde_CISD) May 24, 2022