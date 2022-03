El Gobierno de Ucrania afirmó que Rusia le ha transmitido hoy que seguirá con su ataque e invasión hasta que se cumplan sus demandas y que eso significa la rendición.

Esto es algo que “no es aceptable”, dijo el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmitro Kuleba, tras una reunión con su homólogo ruso, Serguéi Lávrov.

“La narrativa amplia que me ha transmitido es que (Rusia) seguirá su agresión hasta que Ucrania cumpla sus demandas. Y esa demanda es la rendición, y eso no es aceptable”, aseguro Kuleba en rueda de prensa.

“Ellos buscan la rendición de Ucrania. Ucrania es fuerte, está luchando”, dijo el ministro ucraniano, quien aseguró que su país está dispuesto a buscar soluciones pero no a rendirse.

Preguntado sobre si Rusia estaría dispuesto a un cese de las hostilidades, Kuleba afirmó que su sensación tras la reunión de hoy es que Moscú “no está en este momento en posición de acordar un alto el fuego”.

El ministro ucraniano aseguró que su interlocutor hoy le ha transmitido que esos temas deben discutirse por otra vía, los encuentros. Esto, a un nivel político más bajo, entre los dos países que están teniendo lugar en Bielorrusia.

“Lo último que quiero hoy es matar la esperanza de los civiles que sufren los bombardeos rusos”, dijo el jefe de la diplomacia ucraniana.

In our meeting with FM Lavrov mediated by @MevlutCavusoglu I insisted on the urgent need to allow humanitarian help for Mariupol and a 24-hour ceasefire. Unfortunately, FM Lavrov seemed to have come to talk, not to decide. I hope he will convey Ukraine’s requests back in Moscow.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 10, 2022