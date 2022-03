El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este martes que prohibirán las importaciones de petróleo y gas de Rusia. Esto, como medida sancionatoria por la invasión que emprendió Vladimir Putin contra Ucrania.

“Estoy anunciando que Estados Unidos está apuntando a la arteria principal de la economía de Rusia. Estamos prohibiendo todas las importaciones de petróleo, gas y energía rusos”, señaló.

En ese sentido, el mandatario detalló que “el petróleo ruso ya no se aceptará en los puertos estadounidenses y el pueblo estadounidense dará otro poderoso golpe a la maquinaria de guerra de Putin”.

Cabe destacar que esta medida será emprendida por Estados Unidos de manera unilateral, es decir, sin contar con sus aliados de la Unión Europea.

Lo anterior, ya que los países que conforman el bloque comunitario son mucho más dependientes de los recursos energéticos de Rusia.

“Avanzaremos con esto, entendiendo que muchos aliados europeos no están en posición de unirse. Estados Unidos produce mucho más petróleo domésticamente que los países europeos combinados, podemos tomar este paso”, dijo Biden.

Además, Joe Biden reconoció este martes que “defender la democracia” ante la invasión rusa de Ucrania va a suponer “costos” para los estadounidenses.

“Defender la democracia va a implicar costos, y nos va a suponer costos a nosotros también”, aseveró Biden en un discurso en la Casa Blanca.

Biden enumeró una serie de medidas que su Gobierno ha adoptado con este fin, en coordinación con los aliados, como la liberación de 60 millones de barriles de crudo de las reservas conjuntas de petróleo, y advirtió a las compañías petroleras de que no tolerará que se beneficien de la situación actual inflando precios.

“Nos estamos acercando a niveles récord de producción de petróleo y gas en EEUU”, indicó.

Biden consideró que esta crisis sirve de recordatorio de la importancia de que EE.UU. sea independiente desde el punto de vista energético.

“Debería motivarnos para acelerar la transición a la energía limpia”, dijo.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se mostró el lunes a favor de que la comunidad internacional apruebe cancelar las compras de petróleo ruso.

La prohibición de las importaciones energéticas de Rusia por parte de EEUU se suma a las sanciones económicas adoptadas recientemente contra Moscú en coordinación con los socios europeos.

Entre ellas, las restricción de las operaciones internacionales del banco central ruso y la suspensión de determinados bancos rusos del sistema internacional SWIFT.

Let me say to the oil and gas companies and finance firms that back them: We understand that Putin’s war against the people of Ukraine is causing prices to rise. But that is no excuse for excess price increases, or padding profits, or any kind of effort to exploit this situation.

— President Biden (@POTUS) March 8, 2022