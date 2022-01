La Armada de Estados Unidos (US Navy) se encuentra en una carrera contra el tiempo para recuperar un avanzado avión F-35C desde las profundidades del mar del sur de China, luego de que la nave sufriera un accidente al aterrizar y acaba cayendo desde el portaaviones USS Carl Vinson.

El incidente tuvo lugar el lunes recién pasado, luego de que, por razones que se investigan, un piloto impactara contra la pista de aterrizaje de la nave, debiendo eyectarse antes de que su avión cayera a las aguas.

Según reporta la revista especializada NavalNews, el piloto debió ser rescatado del mar mediante un helicóptero y se encuentra estable. Sin embargo, otros 6 marinos que estaban en la cubierta del portaaviones resultaron heridos, tres de ellos de suficiente consideración como para ser evacuados hasta un hospital en Manila, Filipinas, aunque sin riesgo vital.

Ahora la preocupación de la Armada está volcada en recuperar lo antes posible los restos del jet de 100 millones de dólares, cuya tecnología se considera ultra secreta, dado que este cayó en el mar del sur de China, en una zona de 3.3 millones de kilómetros cuadrados que la potencia asiática reclama como suya.

Precisamente, el USS Carl Vinson se encontraba operando en el lugar para mantener una presencia estadounidense que asegure un “Indo-Pacífico abierto y libre”, aseveró la institución militar en un comunicado, sin revelar la ubicación exacta del naufragio.

This picture is an apt metaphor for the entire F-35 program, which after 21 years of development and countless $ billions spent, is still 'at sea' https://t.co/bXGja4auJb pic.twitter.com/JZcRKl4SyD

— Giovanni de Briganti (@JoedeBrig) January 27, 2022