El presidente de EEUU, Joe Biden, se refirió durante la jornada de este lunes a la situación en Afganistán tras la toma del poder por los talibanes.

Biden aseguró que Estados Unidos “actuará rápidamente” contra el terrorismo en Afganistán “si es necesario”.

Pese a esto, el presidente aseguró que “construir una nación” nunca fue un objetivo de EEUU en Afganistán.

“Nuestro único interés nacional vital en Afganistán sigue siendo hoy lo que siempre ha sido prevenir un ataque terrorista contra la patria estadounidense”, aseveró.

“Mi equipo de seguridad nacional y yo hemos estado vigilando de cerca la situación sobre el terreno en Afganistán”, agregó.

Agregó que “Nos movemos rápidamente para ejecutar los planes que habíamos puesto en marcha para responder a cada (contingencia) … incluyendo el rápido colapso que estamos viendo ahora”.

“EEUU le dio al ejército afgano ‘todas las oportunidades’ para luchar contra los talibanes”, agregó Biden

En este sentido, Biden agregó que “es un error ordenar a nuestras tropas que se levanten cuando los propios líderes políticos de Afganistán no pudieron.”

“Las tropas estadounidenses no pueden ni deben estar luchando y muriendo en una guerra que las fuerzas afganas no están dispuestas a luchar”, mencionó.

Finalmente, Biden dijo que no evacuó a los afganos antes porque no querían abandonar el país. Esto, para evitar provocar una “crisis de confianza” para el gobierno afgano. Indicó además que no hay un plan claro sobre cómo evacuar a las miles de personas que están atascadas.

Aeropuerto de Kabul

Tras los sucesos del domingo, una marea humana se precipitó este lunes al aeropuerto, única puerta de salida del país.

Otros video reflejan escenas de caos total en las pistas, con civiles peleándose por subir a las pasarelas o escaleras que conducen a los aviones.

El tumulto es tal que las tropas estadounidenses, que garantizan la seguridad en el aeropuerto, dispararon al aire para controlar a la muchedumbre.

Todos los vuelos comerciales son suspendidos. A petición de Afganistán, las compañías internacionales suspenden el sobrevuelo del país mientras que un noria de aviones militares, esencialmente estadounidenses, evacúan personal diplomático y empleados locales.

La Unión Europea prevé una reunión por videoconferencia este martes, con la participación de sus ministros de Exteriores.