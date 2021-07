Cuando el edificio Champlain Towers South. 121, en Miami, colapsó el pasado 24 de junio, apenas se sabía de la magnitud de una tragedia que tocó fibras sensibles en Sudamérica, específicamente en Chile y Argentina.

En esta última nación, los medios de comunicación han permanecido más que activos, informando de los detalles del rescate de las víctimas, entre estas, la fotógrafa Graciela Cattarossi, de 48 años, y su hija de 7, Stella, quien fue la primera en ser ubicada por su padre, un bombero local que estaba en la zona cero, cuando la tragedia ya se había suscitado.

La niña fue la primera en ser encontrada, sin vida, tras el derrumbe de la torre de 13 pisos en Surfside.

Su padre, Enrique Arango, no participaba en las labores de excavación, pero estuvo día y noche en ese lugar, sabiendo que su hija y su expareja permanecían desaparecidas, según lo consignado por los medios argentinos, entre estos, Perfil.

Arango identificó entre los escombros a su hija, según la publicación de la BBC del pasado 3 de julio.

El referido medio citó al capitán de Bomberos Ignatius Carroll, quien afirmó: “Cuando (Arango) supo que estábamos cerca de donde podía estar ella, quiso estar ahí con sus compañeros. Pudimos llevársela y al menos darle la oportunidad de despedirse”.

La niña, fue la primera en aparecer. Días más tarde, su madre, Graciela, fue ubicada.

“Hemos identificado dos víctimas adicionales que, triste e inesperadamente, perdieron la vida en el trágico colapso del edificio de Surfside. Por favor, mantenga a sus familias y seres queridos en sus oraciones”, declaraban voceros de la policía del condado de Miami-Dade.



Una amiga de la fotógrafa estuvo hablando con ella horas antes del derrumbe.

Contó al Miami Herald, que esta le había regalado una sesión fotográfica para el que creía era su último embarazo.

Kathryn Rooney Vera, está embarazada de nuevo, se lo contó a Graciela y juntas recordaron la sesión, sin saber que era la última conversación entre ambas.

¡Estaba súper emocionada por mí! Era muy generosa, alguien con los pies sobre la tierra y que trabajó duro por todo lo que tenía. Ella estaba feliz de saber que estaba embarazada de nuevo. Estamos muy destrozados por lo que sucedió”, aseguró Rooney Vera, quien además destacó su devoción como madre. “No tiene comparación”, dijo.

La trayectoria de Graciela como fotógrafa, la llevó a trabajar a medios estadounidenses como The New York Times, Wall Street Journal Magazine y en revistas, entre estas, Conde Nast Traveler y Vanity Fair. No sólo eso. Laboró en publicaciones dedicadas al turismo, jardinería, hogar y cocina. En este último rubro, trabajó para Martha Stewart Living, dirigida por la presentadora de televisión estadounidense Martha Stewart.

Los padres de Graciela y su hermana, entre más de un centenar de desaparecidos

La tragedia de los Cattarossi, no solo tocó a Graciela y Stella. La fotógrafa vivía en el quinto piso de la torre, también con sus padres.

Según el medio Telam, fueron identificados como Graciela y Gino Cattarossi, este último de nacionalidad uruguaya quien, junto a su esposa, vivía con su hija desde que nació su nieta.

Una quinta persona estaba en el departamento cuando ocurrió todo. Se trata de la hermana de Graciela, Andrea Cattarossi, de visita en Miami. Ella vivía en Argentina con sus tres hijos.

El citado medio trasandino asegura que cuando el cuerpo de Stella y Graciela fueron ubicados, se desvanecieron las esperanzas de encontrar con vida al resto de miembros de la familia.

Marcelo Cattarossi es hermano, tío e hijo de las víctimas del departamento 501, de la torre derrumbada en Miami.

Su hija, Nicole, ha iniciado una campaña en GoFundMe para recolectar fondos para los gastos que debe afrontar su familia tras la tragedia.

“El jueves por la noche, Graciela y Gino Cattarossi dormían en su apacible condominio con vista al mar: padres y abuelos felices. En la otra habitación estaban Graciela y Stella Cattarossi, que han vivido allí con Gino y Graciela desde que nació Stella. De visita estaba la hermana de Graciela, Andrea, de Argentina”, reza la publicación de este sitio de ayuda monetaria.

Luego de la demolición parcial del edificio, el pasado domingo, quedó sepultada la esperanza de encontrar más sobrevivientes del derrumbe en Surfside.

28 personas, en total, fueron ubicadas. Entre las víctimas fatales, estaban madre e hija argentina, pero no sus padres y hermana.

No son los únicos. La lista de desaparecidos, según el medio El País, se redujo de 159 a 117, luego que los últimos cuerpos en ser sacados fueran los de dos niños: uno de 10 y otro de 4 años.

En total, fueron 9 argentinos los que habitaban la Champlain Towers South. 121.

Los cuerpos que no fueron ubicados, según el medio ambito.com, son los del cirujano plástico Andrés Galfrascoli, de 45 años y el director teatral Fabián Núñez (55), ambos pareja, y su hija, Sofía, de 6 años.

Otra persona desaparecida, también de nacionalidad argentina, fue identificada como Manuel Lafont. No se habló de su edad exacta, pero se supo que era de la tercera edad.