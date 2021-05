Dos mujeres y una niña fueron baleadas este sábado en Times Square en Nueva York, Estados Unidos, donde se vivieron momentos de tensión y la policía local ha desalojado parcialmente la plaza mientras busca al atacante, según informaron medios locales.

Cuatro hombres entraron en una pelea y uno de ellos empezó a disparar, hiriendo a tres personas sin parentesco: una mujer de 23 años, en una pierna; otra de 43 años, en la espalda; y una niña de 4 años, en una pierna, dijeron fuentes policiales al diario New York Post.

De acuerdo al canal NBC, el suceso tuvo lugar cerca de las cinco de la tarde (21.00 GMT), cuando el turístico lugar estaba lleno de gente. Las víctimas han sido trasladadas a un hospital cercano, pero no se teme por su vida.

El alcalde Bill de Blasio dijo en su cuenta de Twitter que los “transeúntes inocentes están en condición estable” y que las autoridades están “localizando” a los “autores” del tiroteo para llevarlos ante la justicia.

“El flujo de armas ilegales en nuestra ciudad debe parar”, agregó, en referencia al incremento en tiroteos y crimen en la ciudad en los últimos meses.

Here’s the latest from Times Square:

Thankfully these innocent bystanders are in stable condition.

The perpetrators of this senseless violence are being tracked down and the NYPD will bring them to justice.

The flood of illegal guns into our city must stop. https://t.co/SjU2eQR09l

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) May 8, 2021