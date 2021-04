Una de las terminales del aeropuerto internacional de Oakland (California, EE.UU.) fue evacuada este martes por la presencia de un hombre armado con un cuchillo que amenazó con quitarse la vida.

“Seguimos negociando con el individuo. No ha amenazado con causar daño a nadie salvo a sí mismo”, indicó en Twitter la oficina del alguacil del condado de Alameda, donde se encuentra el aeropuerto.

We are still on scene at @IFlyOAKland for a man with a knife threatening to harm himself. Negotiations are ongoing. The outer area of terminal 1 is evacuated. Affected flights are Hawaiian, Alaska, Delta and Frontier. pic.twitter.com/BkkvcPWQqt

— Alameda County Sheriff (@ACSOSheriffs) April 6, 2021