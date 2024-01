Unos 400 pasajeros y tripulantes habrían sido evacuados de un avión de la compañía japonesa Japan Airlines (JAL) después de que comenzara a arder poco después de las 18:00 hora local, en la pista del aeropuerto de Haneda, en Tokio, según mostraron imágenes de una cámara fija de la cadena japonesa NHK.

El avión procedía de Hokkaido (en el norte de Japón) y había aterrizado unos minutos antes de la colisión, según NHK.

Aunque se desconoce el motivo del incendio, el avión podría haber comenzado a arder tras una colisión con otra aeronave de la Guardia Costera japonesa, según los primeros informes sobre el terreno, donde varios camiones de bomberos se encuentran tratando de apagar el fuego.

#WATCH : The moment a Japan Airlines airplane was in flames on the runway of Tokyo's Haneda Airport on Tuesday. #Japan #Tokyo #Fire #FirePlane #TokyoInternationalAirport #Plane #Fire #BREAKING_NEWS pic.twitter.com/YhW5JDzHv4

— upuknews (@upuknews1) January 2, 2024