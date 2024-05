El exclusivo Garrick Club, fundado en Londres en 1831 solo para hombres, ha votado a favor de admitir a mujeres por primera vez en sus 193 años de historia, según informa ‘The Guardian’.

Recientemente, este periódico publicó una lista con los nombres de unos 60 socios, entre ellos el rey Carlos III y figuras destacadas de la política, la judicatura, la cultura y el periodismo.

Algunos socios prominentes, como el jefe del funcionariado británico, Simon Case, y el jefe del servicio de espionaje MI6, Richard Moore, renunciaron a su pertenencia tras críticas por falta de diversidad.

El actor Stephen Fry y el periodista James Naughtie hablaron a favor de la inclusión de mujeres, que finalmente fue aprobada con un 59,98 % de los votos.

Según ‘The Guardian’, la aprobación no refleja tanto un cambio de opinión como un tecnicismo, ya que no había impedimento legal en los estatutos para admitir mujeres.

On this momentous day the Garrick club doors are finally open to Women.

Where’s my invitation to become a member? pic.twitter.com/Ow0LWJjB0G

— Dr Charlotte Proudman (@DrProudman) May 8, 2024