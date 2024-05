La tarde de este jueves, a través de sus redes sociales, el matrimonio compuesto por el cantante canadiense, Justin Bieber, y la modelo estadounidense, Hailey Bieber, anunció con emotivas imágenes que se convertirán en padres por primera vez.

La pareja compartió un video filmado por el fotógrafo personal del cantante, Alfredo Flores, donde se ve a la modelo besando al artista mientras usa un vestido blanco con encaje y velo.

Las imágenes grabadas en lo que parece ser un cerro serían parte de su renovación de votos de matrimonio, puesto que llevan cinco años casados.

Rápidamente, la noticia se volvió tendencia en X (ex Twitter), donde miles de “beliebers” (fanáticas de Justin Bieber) alrededor del mundo se mostraron tanto emocionadas, felices y “apenadas” por el anuncio, llenando la red social de memes.

Cabe agregar que la publicación donde el matrimonio dejó en evidencia la noticia y vientre abultado de Hailey ya acumula varios comentarios y felicitaciones tanto de famosos, seguidores y colegas de la industria.

JUSTIN & HAILEY BIEBER ARE HAVING A BABY!!! I AM NOT OKAY!!!!!! pic.twitter.com/sCYRbXOwie

— MTV (@MTV) May 9, 2024