El presidente de la Asociación de Periodistas de Hong Kong, Ronson Chan, fue detenido por la Policía este miércoles por desacato a la autoridad y por causar desórdenes en un lugar público mientras desempeñaba sus funciones.

Reporteros sin Fronteras exigió a las autoridades hongkonesas su liberación “inmediata” en su perfil oficial de Twitter, poco después de conocerse la detención del periodista, quien es ex editor del extinto portal de noticias Stand News.

#HongKong: RSF calls for the immediate release of Ronson Chan, chairman of Hong Kong Journalist Association and former editor of now-defunct Stand News, who was reportedly arrested today under suspicion of ‘obstructing police officer’ while reporting. @HKJA_Official https://t.co/mdy63BFnwk

September 7, 2022