El Cuerpo de Bomberos de Quito informó que a las 08:17 hora local (10:17 hora de Chile) recibió la alerta a través del Sistema Integrado de Seguridad (ECU 911) sobre “amotinamiento en el interior de la cárcel” de la zona de El Inca, en el centro-norte de Quito.

“Al sitio se despachó 15 efectivos y vehículos entre contraincendios, ambulancias y logísticos de apoyo”, indicó el Cuerpo de Bomberos.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) confirmó que hay guías penitenciarios retenidos en cinco penales del país: Machala, Loja, Cuenca, Riobamba y Latacunga. Izurieta.

De acuerdo al medio local Primicias, además hay 15 guías penitenciarios retenidos en la cárcel de Ambato.

#Quito | Policías en motocicleta se dirigen a la cárcel de El Inca en donde además sobrevuela un helicóptero. https://t.co/1r7zZrfUi2 Reporta: Roberto Rueda / PRIMICIAS pic.twitter.com/0dtxBlmpYT — Primicias (@Primicias) January 8, 2024

En tanto, circulan videos presuntamente grabados en el interior de otras cárceles que muestran a personas ataviadas con uniformes de guías penitenciarios, uno de los cuales lee un documento mientras a su alrededor se ve cómo otras personas -vestidos de paisanos y con los rostros protegidos- los amenazan con grandes cuchillos.

En esos vídeos, que se repiten presuntamente desde distintas cárceles, se escucha un pedido al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y al director del SNAI, Luis Zaldumbide, para que “recapaciten cada una de sus acciones y no se deje manejar con impulsos y falsas expectativas”.

“Aquí en las cárceles es donde nosotros tratamos de mantener la calma cuando ustedes duermen junto a sus familias. Por favor, ayúdenos y sea sensato en sus acciones, tome buenas decisiones”, agregan. Asimismo, solicitan que no envíen tropas a las cárceles.

Ahora. Los presos están tomados la cárcel de Turi en #Cuenca. pic.twitter.com/gcw99TqDJf — podcastmoteradio (@moteradiopodca1) January 8, 2024

El coronel Édison Padilla, comandante de la Zona 2 dijo que, por información reservada, conocieron que algunos presos retuvieron en la cárcel del Tena (Amazonía) “a varios guías penitenciarios como medida de hecho que se está realizando, creo, a nivel nacional, en las diferentes cárceles del país”.

La Policía también informó que en la ciudad de Machala (sur) hubo la alerta por la retención de 16 guías penitenciarios, y han reforzado el perímetro externo de la cárcel.

La medida sería en rechazo al posible traslado de presos, dijo.

Búsqueda de “Fito”

El Gobierno continuaba este lunes con la búsqueda de José Adolfo Macías Salazar, alias “Fito”, líder de “Los Choneros”, considerada una de las bandas criminales más peligrosas del país por sus presuntos nexos con carteles mexicanos, y que aparentemente se fugó de la cárcel en la provincia del Guayas.

El Secretario General de Comunicación de la Presidencia, Roberto Izurieta, aseveró que con unos de 3.000 policías y militares continúa el operativo de búsqueda en el interior de la cárcel donde estaba recluido “Fito”, un “delincuente con características sumamente peligrosas, con actividades que tienen características de terrorismo”.

Consultado en la televisión Teleamazonas sobre si conoce cuándo aparentemente se fugó “Fito”, Izurieta comentó que “lo más probable” es que se filtró información y que fue “cuestión de horas” antes de iniciar un operativo en la cárcel el domingo, cuando descubrieron que el “prisionero no estaba en su lugar”.

Mensaje de otro reo

Desde la cárcel, donde se encuentra recluido desde la semana pasada Fabricio Colon Pico, detenido luego de que la fiscal general del Estado, Diana Salazar, denunciase un presunto plan para atentar en su contra, responsabilizó al Gobierno por su integridad.

Aunque fue mencionado por Salazar, Colon Pico fue detenido por una investigación por un caso de secuestro ocurrido meses atrás.

“Hoy, 8 de enero dejo constancia de este vídeo, si me llega a pasar algo, si me llegan a matar, hago responsable directamente al presidente y directamente a esta señora Diana Salazar porque me están inculpando de algo que no he hecho”, señala en el vídeo que también circula en redes sociales.