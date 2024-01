El presidente de Argentina goza de una luna de miel con todos sus seguidores: sus compatriotas y los que viven fuera de este territorio, quienes también confían en la apuesta del denominado libertario. Sin embargo, y hablando de seguir, hay un personaje que se ha vuelto la sombra de Javier Milei, siendo blanco de una serie de teorías por su presencia.

En un inicio, se atribuyó a temas de seguridad personal. No obstante, con el paso de las semanas, la existencia de este hombre vistiendo informal, pero un tanto desafiante a cualquiera que pretenda acercarse, arrojó información de interés público, que nada tenía que ver con cuidar al presidente.

Más allá de guardar la distancia, desde la Casa Rosada aseguraron que es un amigo cercano de Milei que lo cuida, pero desde lo intangible.

La hermana del mandatario tiene mucha responsabilidad en dicho acercamiento, en medio de uno de los tantos rumores que vinculan al amigo personal del presidente a la inteligencia israelí. El gobierno argentino salió de inmediato a atajar los comentarios, como el más experimentado guardaespaldas de figuras importantes.

La sombra de Milei

Las imágenes que muestran a la figura masculina detrás del presidente argentino Milei recuerdan de cierta forma al guardaespaldas de Lionel Messi.

En un inicio, todo apuntaba a que se trataba de la misma estrategia de seguridad del nuevo presidente trasandino. Sin embargo, la explicación fue puesta en marcha, por medios locales como TN y A24.

No era para menos, pues al que denominan el misterioso hombre de barba larga y jockey, de semblante serio, siempre marcaba los pasos del mandatario, más aún, desde su triunfo en las urnas.

Sin embargo, la relación no es tan nueva como se creía. Se trata de una asociación que comenzó un año y medio antes de su triunfo de diciembre pasado.

El hombre en cuestión, o la sombra de Milei, es miembro de la comunidad judía ortodoxa Jabad Lubavitch. Su nombre es Mario Suli, quien se acercó al líder de La Libertad Avanza cuando este estaba en la cámara de diputados.

Karina Milei, hermana y estratega de campaña del actual presidente, fue el nexo entre ambos personajes. De hecho, había otro argentino-judío, identificado como Elías, quien era parte del grupo. Sin embargo, poco después del triunfo electoral se le vio salir del círculo para no volver más.

Suli se ganó la confianza de los Milei, acercándose primero a la ahora secretaria general de la presidencia. Poco después, el jefe de estado trasandino ya confiaba en él, al punto de develarse su destino en el gabinete de gobierno. Y no, a pesar de marcarle los pasos, no es su guardaespaldas.

¿De seguir los pasos de Milei a funcionario de gobierno?

Mucho revuelo ha causado la figura misteriosa cerca de Milei, con un semblante de pocos amigos, casi como diciendo “no te acerques al presidente”.

Sin embargo, poco a poco se fue revelando el enigma de lo que se creía era una presencia que cuidaba al mandatario, o al menos, eso parecía.

Según medios como el citado TN o Los Andes, la presencia cercana de Suli tiene que ver con una posición mucho más estratégica en el gabinete del ultraconservador.

Las fuentes citadas por los medios trasandinos, aseguran que será nombrado como el eventual secretario privado del presidente.

Hablando de privado, su vida parece encajar con ese término, ya que Suli no cuenta con redes sociales, más que algunas que no estarían a su nombre. No tiene informada una profesión y solamente se sabe que asistió al “Tour de la Libertad”, con el que el mandatario afianzó adeptos y convenció a indecisos.

Otro de los escasos datos de la vida de su eventual funcionario, es que vive en Buenos Aires y que es cercano a los estrategas de redes sociales inmersos en la anterior campaña política argentina a favor de Milei.

El año pasado lo acompañó a visitar la tumba de “El Ohel” (el rebe de Lubavitch), en el cementerio de Montefiore (Nueva York).

Los rumores que vinculan al amigo de Milei con el Mossad

Como era de esperarse, la continua presencia de Mario Suli junto a Milei, tomando en cuenta su pertenencia a la comunidad judía, despertaron rumores y generaron preguntas directas a la Casa Rosada.

Y es que a Suli lo describen como un especialista del área de seguridad e inteligencia de estado, pero funcionarios del mandatario aseguran que se trata de un hombre que comparte religión con Milei, quien está teniendo una conversión progresiva al judaísmo y que su cercano no tiene nada que ver con el Mossad, una de las agencias de inteligencia de Israel.

“Es una persona de confianza de Milei, es importante, pero no esconde nada. Es amigo, lo aconseja y va a ser su secretario privado”.

Es más, en la casa de gobierno del vecino país, se empeñan en asegurar que Suli y el presidente fueron presentados por el rabino Shimon Axel Wahnish, embajador argentino en Israel. Hablan de un hombre que ayuda a la conversión, pero que a la vez será uno de sus funcionarios.

“Las conversiones religiosas son largas y duras, entendemos que Mario tiene que ver con ese proceso”, aseguró un funcionario a TN.

Sin embargo, el analista político financiero Carlos Maslatón, describió al hombre de confianza de Milei de una forma particular.

“Es meramente un parrillero judío amigo del gobierno. Yo lo conozco de cuando vivíamos en Damasco-Siria hace algunos años, mismo barrio. El sujeto: 100% casher”.