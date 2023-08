Nuevos intentos de saqueos se produjeron en Córdoba y en barrios de Buenos Aires, como Bajo Flores, además de otras provincias de Argentina.

“Alguien lo está incentivando, buscando alguna alternativa que nada tiene que ver con un saqueo; es una vocación de generar un conflicto”, afirmó Fernández por estos desórdenes.

Según comentó el ministro, “desde la semana pasada tenemos detectado algunos intentos de armar, a través de WhatsApp, hechos de esas características”. En diálogo con Radio Nacional, afirmó que “son hechos delictivos que no tienen mucho nivel de organización”.

A su vez, añadió que son hechos que ocurren en “provincias que por ejemplo no están gobernadas por el oficialismo”.

Fernández remarcó que no hubo saqueos ni acciones de otro tono que no tengan como objetivo llamar la atención, indicando que “la actitud es de un acto delictivo que traiga más confusión, no hay otra cosa”.

“Nosotros veníamos analizando chats que incentivaban la vocación de encontrarse sin definir lugar ni formas y a eso venimos prestando la atención desde la semana pasada. Son grupos chicos, con alguna vocación, sabe Dios cuál es, trataremos de conocerla más segura en el transcurso de la mañana”, añadió.

Después de un fin de semana marcado por múltiples saqueos en distintas provincias de Argentina, incluyendo Córdoba, Mendoza y Neuquén, el martes hubo al menos 56 detenidos en la provincia de Buenos Aires debido a intentos de robo en tiendas y supermercados.

Vocera de gobierno apunta a seguidores de Milei

Gabriela Cerruti, vocera del Gobierno argentino, apuntó directamente al candidato presidencial Javier Milei y sus seguidores, lo que no ha pasado inadvertido para medios locales como Clarín.

“Esta es una operación armada por la gente de Javier Milei que tiene por objetivo generar desestabilización, incertidumbre e ir contra la democracia”, señaló en un video subido en sus redes sociales.

“Son profundamente antidemocráticos, y por eso les digo que esta película la vimos un montón de veces. Si hay algo que la sociedad argentina sabe es parar a los antidemocráticos. No sean carne de cañón”, añadió.

“No importa el signo político: los gobernadores en todas las provincias han advertido que son acciones políticas y criminales instigadas desde este sector (Javier Milei)”, escribió en otro tuit.

“Las fuerzas de seguridad nacional y provinciales están garantizando el orden y la tranquilidad, y van a seguir haciéndolo”, aseveró.

En tanto, desde la cuenta de La Libertad Avanza culparon al peronismo.

“Las mismas imágenes que en el 2001. Los mismos responsables. Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre”, indicó el colectivo de Milei.

Las mismas imágenes que en el 2001. Los mismos responsables. Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) August 23, 2023

Violento saqueo en tienda Narrow en Moreno

Un violento saqueo se vivió el martes por la noche en el local de ropa Narrow de Moreno, provincia de Buenos Aires. A los delincuentes no les tomó más de 50 segundos en robarse toda la indumentaria que estaba expuesta. El hecho se produjo a las 19.40 en el local situado en Belgrano y Mitre.

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, Sofía Daniela Flores, una empleada del negocio, de 26 años, relató que estaba haciendo el inventario cuando “unas 15 personas de diferentes edades” entraron al lugar. Todo quedó registrado en las cámaras del local.

Cuando se dio cuenta de que la situación se volvía incontrolable, se refugió rápidamente detrás del mostrador de la caja, agachándose y esperando lo inevitable.

10 detenidos en Córdoba

El domingo una turba intentó ingresar por la fuerza a un supermercado ubicado en la ciudad cordobesa de Río Cuarto. Al menos diez personas fueron detenidas por el hecho, de las cuales 7 son menores de edad.

Los incidentes se produjeron luego de una tensa jornada de ataques a comercios e intentos de saqueos en Neuquén y Mendoza registrados el sábado.

A través de las redes sociales se viralizaron impactantes videos e imágenes que captaron el momento en que los delincuentes retiraron rápidamente la mercadería de los comercios, ante el pánico de las personas presentes.

Hechos similares se registraron el sábado cerca de las 16:00 horas en un supermercado de la cadena “Átomo”, en la localidad de Las Heras, Mendoza, de acuerdo con el diario local Los Andes.

Además de ese negocio, ubicado sobre la calle Independencia, también hubo intentos de saqueos en otras sucursales de la misma cadena, pero las fuerzas de seguridad lograron frenar los desmanes. Por estos casos hubo 18 detenidos.

Hechos similares en Neuquén

En paralelo, en el transcurso de la tarde se filtraron en las redes videos de una situación similar en la provincia Neuquén.

Luego de que durante la jornada circularan versiones de posibles saqueos, que incluso llevaron a algunos comerciantes a cerrar sus puertas, hubo ataques de grupos de saqueadores en una sucursal del supermercado La Anónima en la zona sur de la ciudad de Cutral Co, en barrio La Unión. Allí se pdoujo una rápida intervención policial, que dejó tres sujetos detenidos.

Luego del ataque, la policía cerró los ingresos al supermercado, y grupos de atacantes lanzaron piedras contra los uniformados, que respondieron con balas de goma.