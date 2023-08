Hablar de Nayib Bukele, se ha vuelto todo un tema: sus detractores apuntan contra quien denominan un líder déspota, irrespetuoso de la Constitución de El Salvador. En cambio, sus defensores, incluso internacionales, lo ven en cambio como un modelo político a seguir.

Recientemente, el periódico español, El País, publicó un alarmante informe sobre la situación político-social y de derechos humanos, en una nación de casi 7 millones de habitantes, donde más de 70 mil personas, calificadas como miembros de maras o pandillas, fueron apresadas bajo el denominado Régimen de Excepción. Éste, entró en vigencia en marzo del año pasado.

Se trata de una medida que rompe con las garantías constitucionales, sobre todo para quienes sean capturados, tras ser acusados de pertenecer a los grupos delictivos antes mencionados, que en el pasado sembraron terror en el pequeño territorio centroamericano.

La medida que ya ha sido aprobada en más de una decena de veces por la Asamblea Legislativa, dominada por el partido de Bukele, Nuevas Ideas, mantiene una fuerte presencia militar en las calles, sobre todo en las zonas donde “mareros” y pandilleros lo controlaban todo.

Por poner un ejemplo, estos decidían quién podía entrar y salir de las colonias (barrios). Algunos lo hacían, pero sin vida, acusados de ser parte del grupo rival, sólo por el hecho de no ser conocidos en dichos asentamientos. Muchas veces, familiares de lugareños pagaron un alto precio por entrar a visitarlos a territorio “controlado”.

Pero en El Salvador de hoy, también controlado por una estrategia de seguridad militar, ser joven, tener tatuajes y vivir en comunidades donde operaron estas estructuras criminales, también puede ser un enorme riesgo.

Qué decir, según informes como el antes citado, si se alza la voz contra el que algunos salvadoreños denominan un régimen. Se suma, más de un centenar de fallecidos en prisión. Algunos nunca fueron vencidos en juicio, para determinar que en efecto eran pandilleros o pertenecían a maras.

La escritora salvadoreña, Michelle Recinos, estaba lista a participar en la Feria Internacional del Libro en Guatemala. Su obra “Sustancia de Hígado”, llevaba la esencia de lo que significa vivir en El Salvador de Bukele.

Sin embargo, la joven denunció, a través de redes sociales, que miembros del gobierno de su país movieron su influencia, impidiendo que participara en el evento. Le comunicaron que no podría llevar a cabo su presentación.

La situación se volvió de dominio público. ¿Qué había en el libro de Recinos, que incomodó tanto al gobierno de Bukele? Mucho de lo que se ha venido denunciando nacional e internacionalmente.

lo último que voy a decir de este relajo:

1️⃣ Este libro es un retrato (no sé si bueno, no sé si malo) de algunas realidades tan dolorosas como centroamericanas.

2️⃣ Este NO es un panfleto para derrocar a ningún Gobierno.

3️⃣ Centroamérica existe y resiste. Para muestra, las letras pic.twitter.com/sqaYidFTuM

— michelle recinos (@michellestef87) July 9, 2023