El ministro entrante de Justicia de Brasil, Flavio Dino, anunció este domingo que reforzará los mecanismos de seguridad para la toma de posesión del presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva, como medida preventiva ante las recientes amenazas de bomba registradas contra las autoridades en el país.

Dino indicó, a través de una publicación en su perfil de la red social Twitter, que “la toma de posesión del presidente Lula tendrá lugar en paz”.

Cumprimento a Polícia Civil do DF pela prisão e apreensões efetuadas nesta noite, com aparente ligação com o artefato explosivo desta manhã.

Fotos mostram o terrível efeito do extremismo no Brasil. Que todos rezemos nesta noite por PAZ. pic.twitter.com/9MddE71FTD

— Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) December 25, 2022